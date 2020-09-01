Костянтин Грубич і його дружина захворіли COVID-19: в мережі запідозрили обман

Український телеведучий Костянтин Грубич разом з дружиною Світланою заразилися коронавірусом. Деякі користувачі мережі запідозрили його в обмані, оскільки, на їхню думку, українські зірки масово почали розповідати про перенесеної хвороби.

На особистій сторінці в Facebook Грубич написав, що спочатку вони з дружиною думали, що застудилися, а тест на COVID-19 здали тільки заради того, щоб перестрахуватися. У мережі виникли суперечки навколо правдивості слів ведучого.

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"Сама ідея зробити тест виникла як перестраховка перед виходом на роботу після відпустки. Протягом поїздки на Шацькі озера в нашій родині була, як нам думалося, застуда – у кожного за власним сценарієм", – пояснив ведучий.

Грубич зазначив, що сім'я, найімовірніше, заразилася в потязі. ПЛР-тест показав наявність коронавируса у Костянтина і Світлани, у їхніх дітей результат – негативний.

Український ведучий розповів, як захворів COVID-19 Facebook Костянтина Грубича

"Хворіти почала дочка Влада Грубич – чотири дні дуже боліло горло і нежить. Потім захворіла дружина Світлана – горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав Грубич почав кашляти, але без температури, потім проявився кон'юнктивіт, боліла голова. Мені два вечори було погано, температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало – я думав, що обпікся, поки ходив в озері по 200 метрів до глибини. Словом, ми вирішили – ГРВІ. Лікувалися по-похідному: пили чай, збивали температуру, і через кілька днів все пройшло. Начебто", – розповів журналіст.

Він додав, що пізніше у дружини повторно піднялася температура, з'явився кашель і ознаки гаймориту. У сина також посилився кашель. У підсумку після тестування COVID-19 підтвердили тільки у Костянтина Грубича. У дружини і сина тести взяли пізніше, вони показали, що коронавірусна хвороба тільки у неї. Діти ведучого очікують результатів тесту на антитіла до COVID-19.

Незважаючи на те, що більшість користувачів мережі підтримали ведучого і його сім'ю та побажали їм якнайшвидшого одужання, знайшлися і ті, хто не повірив артисту. У коментарях написали, що останнім часом багато українських зірок розповідають про зараження коронавірусом. Користувачі припустили, що це може бути піар, або сплановані дії для залучення уваги до своєї персони.

"Це тупий безкоштовний піар. Щоб не було COVID-19, потрібно імунітет підвищувати, а не маску носити. Я вважаю що вам ваше керівництво сказало придумати цю історію, разом з Марічкою Падалко", – написали в коментарях до посту.

Користувач не повірили ведучому Facebook Костянтина Грубича

Деякі користувачі не повірили в хворобу Грубича Facebook Костянтина Грубича

Грубич вступив в суперечку з коментаторами в мережі Facebook Костянтина Грубича

У мережі підозрюють, що Грубич не хворів на COVID-19 Facebook Костянтина Грубича

При цьому сам Грубич обурився, чому у багатьох українців виникла така реакція.

"Звідки беруться такі повідомлення в коментах? Це люди зі здоровим глуздом?" – поцікавився він.

Грубич відповів хейтерам Facebook Костянтина Грубича

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Володимир Дантес повідомив, що його дружина, артистка Надя Дорофєєва сильно захворіла, у неї запідозрили коронавірус.

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