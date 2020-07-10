Ведучий "Холостяка" втретє стане батьком
Український шоумен і ведучий реаліті "Холостяк" Григорій Решетник повідомив, що його дружина Христина вагітна втретє.
Радісною новиною він поділився в своєму Instagram-акаунті, де опублікував сімейне фото. У Григорія та Христини вже є двоє синів: 7-річний Іван і 3-річний Дмитро. Народження третьої дитини чекають ближче до зими.
"Нас не зупинити!" – підписав фото телеведучий.
Телеканалу "СТБ" Решетник розповів, що стать дитини поки не відома. Через тиждень подружжя вирушить на УЗД, де зможуть точно дізнатися, народиться у них хлопчик чи дівчинка.
Сини пари зраділи майбутньому братику чи сестричці. Решетники деякий час приховували цю новину від дітей, проте незабаром довелося розповісти. Хлопчики сприйняли цю подію з радістю і навіть допомагали прикривати животик на фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Григорій Решетник розповів, чи є секс на проєкті "Холостяк" і як учасникам вдається усамітнитися від знімальної групи.