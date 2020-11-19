Ведучий "Холостячки" про агресію на проєкті: я був готовий до цього

Український телеведучий реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник зізнався, що деякі учасники проєкту проявляли агресію.

За його словами, він був готовий до цього. Про це ведучий заявив в інтерв'ю "Фактам".

Так, Решетник моделював різні ситуації, адже ще до старту шоу розумів, що поведінка чоловіків буде набагато відрізнятися від поведінки дівчат.

"Не дивно, адже в нас кипить адреналін, а емоції схожі на спалах. Якщо дівчата можуть довго обговорювати ситуацію, можливо, на щось ображатися, то у чоловіків реакція не змусить себе довго чекати", – зазначив він.

Григорій Решетник зізнався, що учасники проєкту "Холостячка" проявляли агресію 24 канал

Телеведучий додав, що було кілька моментів, коли учасники проявляли агресію, але конфлікт вдавалося швидко усувати.

"Чоловіки найчастіше не накопичують негатив, а вихлюпують його відразу. Ну і всі учасники прекрасно знали, що наш проєкт про романтику і почуття. Якщо відбувалися неприємні ситуації, ми з хлопцями сідали і обговорювали те, що трапилося. У чоловічому колективі це нормально", – підкреслив Решетник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий популярного шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який зовсім скоро стане батьком втретє, розсекретив стать майбутньої дитини.