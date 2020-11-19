Ведучий 'Холостячки' про агресію на проєкті: я був готовий до цього

Український телеведучий реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник зізнався, що деякі учасники проєкту проявляли агресію.

За його словами, він був готовий до цього. Про це ведучий заявив в інтерв'ю "Фактам".

Так, Решетник моделював різні ситуації, адже ще до старту шоу розумів, що поведінка чоловіків буде набагато відрізнятися від поведінки дівчат.

"Не дивно, адже в нас кипить адреналін, а емоції схожі на спалах. Якщо дівчата можуть довго обговорювати ситуацію, можливо, на щось ображатися, то у чоловіків реакція не змусить себе довго чекати", – зазначив він.

Телеведучий додав, що було кілька моментів, коли учасники проявляли агресію, але конфлікт вдавалося швидко усувати.

"Чоловіки найчастіше не накопичують негатив, а вихлюпують його відразу. Ну і всі учасники прекрасно знали, що наш проєкт про романтику і почуття. Якщо відбувалися неприємні ситуації, ми з хлопцями сідали і обговорювали те, що трапилося. У чоловічому колективі це нормально", – підкреслив Решетник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий популярного шоу "Холостячка" Григорій Решетник, який зовсім скоро стане батьком втретє, розсекретив стать майбутньої дитини.