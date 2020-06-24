Ведучий Comment Out висловився про розлучення Асмус і Харламова: назвав це розіграшем

Ведучий YouTube-шоу "Comment Out" Володимир Марконі висловився про розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова. Так, він назвав це все розіграшем і завданням програми.

Про це Марконі розповів виданню "КП". За словами знаменитості, пара дійсно брала участь у шоу і в останньому раунді їм довелося виконати спільне покарання, опублікувавши пост на їхніх сторінках в Instagram про розлучення.

"Так, зрозуміло, вони брали участь в проєкті! І чудово, що цей веселий розіграш і дружня підколка так вразила медійний простір. Це було синхронне завдання, яке потрібно було виконати разом. У нашому останньому раунді, коли в грі нічия, ми кидаємо монетку, щоб визначити переможця. Але в цей раз ми вирішили, що вони повинні виконати одне покарання на двох. Як ви бачите по тексту, і у Гарика, і у Христини все збігається слово в слово. Так що цей текст (заяви про розлучення. – ред.) з картки", – заявив Марконі.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram-акаунт Христини Асмус)

Також він розповів, коли вийде випуск за участю Асмус і Харламова в YouTube. І назвав пару "найкращими учасниками шоу".

"Зараз буде основна частина шоу 1 липня. І потім в липні ми повинні вже випустити їх. Гарік і Христина були найкращими учасниками шоу. Адже вони прекрасні актори, по інерції довгий час вони напевно ще будуть говорити "ні, ні" – це не шоу, але як тільки в липні вийде випуск, ми всі карти відразу ж розкриємо", – підсумував ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус заявили, що розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначало, що це зважене та обопільне рішення.