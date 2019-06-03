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Ведуча у відвертому вбранні жорстко відповіла невдоволеним глядачам

2.3тЧитати матеріал російською

Новозеландська телеведуча Хіларі Баррі відповіла незадоволеній глядачці, яка розкритикувала її вбрання. 49-річна жінка стала об'єктом критики після того, як з'явилася в кадрі в одязі з глибоким декольте.

Телеведуча отримала гнівного листа від шанувальниці по імені Барбара. Відео з її відповіддю опублікувало видання Daily Mail.

Хіларі Баррі

Хіларі Баррі

dailymail.co.uk

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"На жаль, це стало світовою тенденцією, і це приголомшує, враховуючи, що у нас є рух #MeToo, що намагається зупинити ставлення до жінок, як до сексуальних об'єктів", - написала глядачка.

Вона звинуватила Баррі в непрофесіоналізмі і додала, що відкрите декольте допустимо лише на пляжі або на вечірках. Баррі відповіла жінці в прямому ефірі.

"Справа ось у чому, Барбара. Я просто мати двох дітей середнього віку, яка одягла трохи сміливий і красивий топ, щоб виглядати презентабельно для всієї нації, і мені шкода, що ви знаходите мої груди образливими. Це просто груди. Це просто груди і вони є у половини населення. Вони є і у Барбари", - заявила вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна українська співачка і телеведуча поділилася з шанувальниками пікантним фото. Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному топі і чорних трусах із завищеною талією, демонструючи свою "п'яту точку".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Нова Зеландія
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