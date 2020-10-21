Ведуча "Супер Топмодель по-українськи" розповіла про професійну деформацію на проєкті

Ольга Веркалець Люди 12:07, 21.10.2020

Модель, ведуча шоу "Супер Топмодель по-українськи" Алла Костромічова зізналася, що часто працює в тому образі, який для неї придумала знімальна команда. Через це в неї зникає відчуття критичного сприйняття.

34-річна знаменитість на своїй сторінці в Instagram розповіла, що в неї в деякій мірі є професійна деформація.

Костромічова зізналася, що мала на шоу розмитий образ.
Instagram Алла Костромічова

"У мене завжди були чудові стосунки з усіма, хто працював на проєкті, але ніколи не було саме мого чіткого розуміння, що повинен транслювати образ. Найчастіше мені подобалося, як я виглядаю, але зараз я розумію, що мій сценічний образ був розмитий", – відзначила Костромічова.

За словами моделі, у новому сезоні реаліті їй вдалося зібрати свій образ, де чітко зрозуміло, як вона виглядає і що повинна транслювати.

Алла Костромічова розповіла про професійну деформацію.
Instagram Алла Костромічова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому випуску реаліті "Супер Топмодель по-українськи" покинули одразу шість учасниць: Каріна Мінаєва, Анна-Христина Прихідько, Каріна Данилова, Аня Сулима, Ліза Доронько та Катя Свинарчук. Більше про першу серію проєкту читайте за посиланням.

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