Ведуча Падалко показала посмішку після випадання зуба в прямому ефірі

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, в якої нещодавно випав передній зуб під час прямого ефіру, відновила свою посмішку.

Фотографією 44-річна зірка каналу "1+1" поділилася в своєму Instagram-акаунті, де позує в бузковій сукні та усміхненою (фото дивіться нижче).

"Жити сьогоднішнім днем, а не... вчорашнім. Як ніколи, сьогодні поділяю це гасло. Дякую вам", – підписала фото ведуча.

Марічка Падалко показала нову посмішку Instagram @marichkapadalko

Після конфузу Падалко розповіла, що зуб їй випадково вибила дочка більше 10 років тому, і лише недавно вона зважилася повноцінно вирішити проблему. Це не перший смішний випадок, який стався з ведучою. В одному з ефірів в студію забігла собака і почала облизувати їй ноги, а в 2013 році вона побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в сім'ї Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва трапилася трагедія. Телезірка втратила рідну людину.