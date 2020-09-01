Ведуча Падалко поборола коронавірус

Ольга Веркалець Люди 18:45, 1.09.2020 Оновлено: 18:51, 1.09.2020

Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко вилікувалася від коронавірусу.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. Так, Падалко отримала контрольний негативний ПЛР-тест на COVID-19, тому вирішила разом із чоловіком Єгором Соболєвим відвести 10-річну доньку до школи.

"Особливе відчуття вдячності долі за прості речі, які раніше сприймались за даність – ходити з дітьми до школи і бути здоровою", – поділилася телеведуча.

Падалко з чоловіком і донькою
Instagram Марічки Падалко

Також Падалко розповіла, що її поява в публічному місці викликала легку паніку серед людей. Тому вона й вирішила офіційно заявити, що одужала.

Нагадаємо, 25 серпня телеведуча заразилася коронавірусом разом із двома своїми дітьми. Через декілька днів у зірки почали зникати респіраторні прояви хвороби, але згодом з'явилися нові симптоми: нудота, головний біль, через які сталося зневоднення організму. Тому Падалко довелося ставити крапельницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Костянтин Грубич разом із дружиною Світланою заразилися коронавірусом. Деякі користувачі мережі запідозрили його в обмані, оскільки, на їхню думку, українські зірки масово почали розповідати про перенесену хворобу.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

На Донбасі зафіксували понад 800 порушень перемир'я – ОБСЄ

Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

Мінімалка в Україні повинна бути від 10 тисяч: хто вганяє економіку в тінь, а працівників – у рабство

"Антонов" випустив перший серійний літак без російських деталей

У "Слузі народу" заступилися за Фокіна після слів про амністію для терористів