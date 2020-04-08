Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото

Українська актриса і ведуча шоу "X-Фактор" Даша Трегубова поділилася з шанувальниками пікантними фото.

Так, на них зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідні знімки Трегубова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Трегубова Фото: instagram/dasha.tregubova

"Кіно в повний місяць. Божевільний П'єро Годара або Сяйво Кубрика?" – запитала актриса у підписників.

Даша Трегубова у відвертому боді Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позує на камеру Фото: instagram/dasha.tregubova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Трегубової і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Трегубової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Трегубова оголила груди Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова гола у ванній Фото: instagram/dasha.tregubova

Спокуслива Даша Трегубова Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова в пікантній фотосесії Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позує на камеру Фото: instagram/dasha.tregubova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Трегубова знялася в сміливій фотосесії в БДСМ-стилі.

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