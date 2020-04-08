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8 квітня • оновлено в 22:02
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Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото

11.2т
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Українська актриса і ведуча шоу "X-Фактор" Даша Трегубова поділилася з шанувальниками пікантними фото.

Так, на них зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідні знімки Трегубова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Трегубова

Даша Трегубова

Фото: instagram/dasha.tregubova

"Кіно в повний місяць. Божевільний П'єро Годара або Сяйво Кубрика?" – запитала актриса у підписників.

Даша Трегубова у відвертому боді

Даша Трегубова у відвертому боді

Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позує на камеру

Даша Трегубова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/dasha.tregubova

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Трегубової і засипали її компліментами.

Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото
Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото
Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Трегубової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Трегубова оголила груди

Даша Трегубова оголила груди

Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова гола у ванній

Даша Трегубова гола у ванній

Фото: instagram/dasha.tregubova

Спокуслива Даша Трегубова

Спокуслива Даша Трегубова

Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова в пікантній фотосесії

Даша Трегубова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/dasha.tregubova

Даша Трегубова сексуально позує на камеру

Даша Трегубова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/dasha.tregubova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Трегубова знялася в сміливій фотосесії в БДСМ-стилі.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Гарна статура у Дар'ї. Дивує, що багато дизлайків, адже вона не показала нічого пахабного, не більше того, що ми бачимо на пляжі. У неї нема надмірного сілікону, що іде в плюс.
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