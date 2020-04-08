Ведуча "Х-Фактора" показала тіло у прозорій білизні: гарячі фото

Українська актриса і ведуча шоу "X-Фактор" Даша Трегубова поділилася з шанувальниками пікантними фото.
Так, на них зірка позувала у прозорому боді в білизняному стилі, продемонструвавши спокусливе тіло. Відповідні знімки Трегубова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Даша Трегубова
Фото: instagram/dasha.tregubova
"Кіно в повний місяць. Божевільний П'єро Годара або Сяйво Кубрика?" – запитала актриса у підписників.
Даша Трегубова у відвертому боді
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/dasha.tregubova
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Трегубової і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Трегубової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Даша Трегубова оголила груди
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова гола у ванній
Фото: instagram/dasha.tregubova
Спокуслива Даша Трегубова
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/dasha.tregubova
Даша Трегубова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/dasha.tregubova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Трегубова знялася в сміливій фотосесії в БДСМ-стилі.
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