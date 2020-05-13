Ведуча "Дом-2" виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Ведуча "Дом-2" і екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, який підкреслив її пишні форми. Відповідний знімок Орлова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Орлова Фото: instagram/olgaorlova1311

"Доброго ранку з архівів", – написала телеведуча.

Ольга Орлова у відвертому купальнику Фото: instagram/olgaorlova1311

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нової публікації Орлової та засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.