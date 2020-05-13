Ведуча "Дом-2" виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Ведуча "Дом-2" і екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, який підкреслив її пишні форми. Відповідний знімок Орлова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ольга Орлова
Фото: instagram/olgaorlova1311
"Доброго ранку з архівів", – написала телеведуча.
Ольга Орлова у відвертому купальнику
Фото: instagram/olgaorlova1311
Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нової публікації Орлової та засипали її компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.
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