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13 травня • оновлено в 17:13
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Ведуча "Дом-2" Ольга Орлова виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

3.6т
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Ведуча "Дом-2" і екссолістка гурту "Блестящие" Ольга Орлова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, який підкреслив її пишні форми. Відповідний знімок Орлова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Фото: instagram/olgaorlova1311

"Доброго ранку з архівів", – написала телеведуча.

Ольга Орлова у відвертому купальнику

Ольга Орлова у відвертому купальнику

Фото: instagram/olgaorlova1311

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нової публікації Орлової та засипали її компліментами.

Ведуча "Дом-2" виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
Ведуча "Дом-2" виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
Ведуча "Дом-2" виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Орлова показала фанатам відвертий знімок в купальнику, на якому випадково засвітила оголені груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Орлова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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