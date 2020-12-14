"Вечірній Квартал", "Дизель шоу" та інші програми: що дивитися по ТБ в новорічну ніч 2021

Українські телеканали традиційно готують особливу програму для новорічної ночі. Так, програма передач 2021 року буде різноманітною – глядачів чекають, як гумористичні шоу, так і яскраві музичні концерти за участю улюблених зірок.

Про найяскравіші передачі, які йтимуть по телевізору 31 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. До речі, "Дизель Шоу" готує перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч.

Новорічний "Вечірній Квартал" на каналі "1+1"

Традиційно в новорічну ніч "Вечірній Квартал" представить святкову програму на телеканалі "1+1". Артисти студії вперше почнуть свій концерт на льоду! На глядачів чекають музичні номери від популярних артистів, а також гострі жарти на актуальні теми: підготовка до свят, прощання з важким 2020 роком і карантин.

"Квартал" обіцяє в новорічну ніч гострі жарти на актуальні теми "Квартал 95"

"Квартал" також покаже пародії на Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Віталія Кличка та багатьох інших.

Шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна"

31 грудня о 20.00 канал "Україна" покаже святкове шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", вестимуть яке Оля Полякова та Володимир Остапчук. Ведучі влаштують на сцені "крейзі-караоке", де знаменитості не тільки співатимуть, а й змагатимуться між собою в дотепних конкурсах, жартуватимуть та будуватимуть плани на 2021 рік.

Так, візьме участь у зірковому караоке солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, а компанію їй складе комік Ігор Ласточкін. На знімальному майданчику він з'явиться в блискучій мінісукні, чорних колготках з блискітками, на підборах і в перуці.

Ігор Ласточкін і Слава Камінська на крейзі-караоке Канал "Україна"

У новорічний вечір також виступлять найпопулярніші українські артисти, серед яких – Настя Каменських, Олег Винник, MONATIK, Вєрка Сердючка, Макс Барських, Наталя Могилевська. А також гурти The Hardkiss, MOZGI, DZIDZIO, KAZKA.

Новорічний випуск "Дизель Шоу"

"Дизель Шоу" представить перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч на ICTV. Так, креативні сценаристи готують номери про вибір новорічних подарунків для близьких, про традиційні застілля, зимові пригоди та актуальні соціальні явища.

"Дизель Шоу" теж цьогоріч готує святковий випуск "Дизель Студіо"

Також за традицією, в їхньому святковому випуску зніматимуться запрошені зірки, які готують спеціальні новорічні пісні та прем'єри.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров.