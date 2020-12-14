"Вечірній Квартал", "Дизель шоу" та інші програми: що дивитися по ТБ в новорічну ніч 2021

Українські телеканали традиційно готують особливу програму для новорічної ночі. Так, програма передач 2021 року буде різноманітною – глядачів чекають, як гумористичні шоу, так і яскраві музичні концерти за участю улюблених зірок.

Про найяскравіші передачі, які йтимуть по телевізору 31 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. До речі, "Дизель Шоу" готує перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч.

Традиційно в новорічну ніч "Вечірній Квартал" представить святкову програму на телеканалі "1+1". Артисти студії вперше почнуть свій концерт на льоду! На глядачів чекають музичні номери від популярних артистів, а також гострі жарти на актуальні теми: підготовка до свят, прощання з важким 2020 роком і карантин.

"Квартал" також покаже пародії на Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Віталія Кличка та багатьох інших.

31 грудня о 20.00 канал "Україна" покаже святкове шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", вестимуть яке Оля Полякова та Володимир Остапчук. Ведучі влаштують на сцені "крейзі-караоке", де знаменитості не тільки співатимуть, а й змагатимуться між собою в дотепних конкурсах, жартуватимуть та будуватимуть плани на 2021 рік.

Так, візьме участь у зірковому караоке солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, а компанію їй складе комік Ігор Ласточкін. На знімальному майданчику він з'явиться в блискучій мінісукні, чорних колготках з блискітками, на підборах і в перуці.

У новорічний вечір також виступлять найпопулярніші українські артисти, серед яких – Настя Каменських, Олег Винник, MONATIK, Вєрка Сердючка, Макс Барських, Наталя Могилевська. А також гурти The Hardkiss, MOZGI, DZIDZIO, KAZKA.

"Дизель Шоу" представить перший за три роки новорічний випуск, який вийде у святкову ніч на ICTV. Так, креативні сценаристи готують номери про вибір новорічних подарунків для близьких, про традиційні застілля, зимові пригоди та актуальні соціальні явища.

Також за традицією, в їхньому святковому випуску зніматимуться запрошені зірки, які готують спеціальні новорічні пісні та прем'єри.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ дізналися суму гонорару, за яку російські зірки готові виступити в новорічну ніч 2021. Так, найбільше за свої послуги просить лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров.