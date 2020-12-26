Вдову Олега Табакова екстрено госпіталізували

Вдова російського актора Олега Табакова, який помер в 2018 році, Марину Зудіної екстрено госпіталізували.

Як повідомив Telegram -канал 112, акторку доставили в одну з лікарень Москви. Вдові Табакова стало погано вдома, після приїзду бригади швидкої допомоги її в терміновому порядку відвезли в лікарню.

У 55-річної Зудінової діагностували вертебро-базилярну недостатність – порушення функціонування головного мозку внаслідок ослаблення кровотоку в артеріях. При несприятливому результаті він може означати високий ризик розвитку інсульту або дисциркуляторної енцефалопатії.

У той же момент, в коментарі для РИА Новости агентство не підтвердило інформацію про те, що акторку госпіталізували. Вони уточнили, що з Зудіновою все в порядку.

Варто відзначити, що Марина Зудіна і Олег Табаков одружилися 1994 року. Через рік у подружжя народився син Павло. Через 11 років у них з'явилася донька Маша. Подружжя було в шлюбі 30 років, поки актор не помер на 83-році життя.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 90-річний Чапкіс потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. Зараз артист перебуває на лікуванні в 12-й міській лікарні Києва, в одиночній палаті в ортопедичному відділенні.