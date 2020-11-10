Вдові Шона Коннері загрожує в'язниця і штраф у $28 млн

Вдові шотландського актора Шона Коннері, який помер 31 жовтня у віці 90 років, Мішелін Рокбрюн, загрожує ув'язнення і штраф у розмірі майже $28 млн за "податкове шахрайство" в Іспанії.

Як повідомляє видання The Sun, влада Іспанії заявляє, що у 1999 році Коннері та Рокбрюн продали свою віллу в місті Марбелья на 10 мільйонів доларів дорожче, ніж значилося в офіційних документах. Зазначається, що фінансами тоді займалася саме Мішелін.

Крім того, зіркове подружжя підозрювали у змові з мерією Марбельї. Адже на місці проданого особняка був побудований житловий комплекс на 70 квартир, але дозвіл було отримано тільки на п'ять квартир. Слідство припускає, що міська адміністрація відмивала гроші й незаконно допустила будівництво, тоді, як скарбниця міста недоотримала значну суму податків.

Мішелін Рокбрюн і Шон Коннері thesun.co.uk

У 2014 році з Шона Коннері були зняті всі звинувачення, проте до його дружини у слідчих ще залишаються питання. Зазначається, що найближчим часом 91-річна Мішелін отримає чергову повістку в суд. Їй вже двічі посилали офіційні повідомлення, однак відповіді не отримали. Мішелін усі звинувачення на свою адресу заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відому радянську актрису Наталію Дрожжину та її чоловіка Михайла Цівіна запідозрили в причетності до шахрайства з майном народного артиста СРСР Олексія Баталова. На них відкрили кримінальну справу.