Вдова Скрябіна розповіла про останній день народження співака. Відео
Вдова українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Світлана Бабійчук розповіла, як артист відсвяткував свій останній день народження.
За її словами, святкування 46-річчя музиканта проходило в їхньому будинку, де зібралося багато друзів. Вони розважалися під улюблену музику Скрябіна – хіти 90-х – до самого ранку. Вдова артиста зазначила, що й досі дивується, як того вечора обійшлося без скарг та претензій сусідів. Про це вона повідомила в інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Хто в цей день дзвонив його вітати, всі були у нас вдома. Тільки хвіртка відкривалася, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони, і це було дійсно свято. Все закінчилося вранці. Грала його улюблена музика 90-х, але без претензій сусідів було", – розповіла Світлана.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад в Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.