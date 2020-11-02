Вдова померлого Шона Коннері назвала причину його смерті

Софія Ковнір Люди 14:42, 2.11.2020 Оновлено: 15:22, 2.11.2020

31 жовтня помер шотландський актор Шон Коннері, який відомий завдяки ролі Джеймса Бонда. Вдова покійного Мішелін Рокбрюн розповіла подробиці про його останні дні й назвала причину смерті.

Пара разом прожила 45 років. За словами Мішелін, її чоловік страждав від хвороби Альцгеймера, пише The Daily Mail.

Як виявилося, у актора була деменція, тому жити йому доводилося складно.

"Для нього це не було життя. Останнім часом він не міг нормально висловлювати свої думки. Принаймні він помер уві сні, і це було тихо. Я була з ним весь час, а він просто пішов. Це було те, чого він хотів", – розповіла вдова Шона.

Шон Коннері і Мішелін Рокбрюн
РБК-Україна

Також вона повідомила, що разом із чоловіком вони прожили чудове життя. Для неї Шон Коннері був ідеалом.

"Він був ідеалом чоловіка. Без нього буде дуже складно, я знаю це. Але це не могло тривати вічно", – додала Рокбрюн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 66 році життя помер український актор і режисер Олександр Немченко, який став відомий завдяки фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть одні "старики".

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