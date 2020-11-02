Вдова померлого Шона Коннері назвала причину його смерті
31 жовтня помер шотландський актор Шон Коннері, який відомий завдяки ролі Джеймса Бонда. Вдова покійного Мішелін Рокбрюн розповіла подробиці про його останні дні й назвала причину смерті.
Пара разом прожила 45 років. За словами Мішелін, її чоловік страждав від хвороби Альцгеймера, пише The Daily Mail.
Як виявилося, у актора була деменція, тому жити йому доводилося складно.
"Для нього це не було життя. Останнім часом він не міг нормально висловлювати свої думки. Принаймні він помер уві сні, і це було тихо. Я була з ним весь час, а він просто пішов. Це було те, чого він хотів", – розповіла вдова Шона.
Також вона повідомила, що разом із чоловіком вони прожили чудове життя. Для неї Шон Коннері був ідеалом.
"Він був ідеалом чоловіка. Без нього буде дуже складно, я знаю це. Але це не могло тривати вічно", – додала Рокбрюн.
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