Вдова Кобзона заразилася коронавірусом і потрапила до лікарні – ЗМІ

Вдова російського співака Йосипа Кобзона Неллі Кобзон нібито заразилася CОVID-19.

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69-річна жінка була доставлена в госпіталь Лапіно в Московській області. Про це повідомив Starhit із посиланням на свої джерела.

"Зараз вона під наглядом у Марка Курцера", – процитувало видання джерело з лікарні.

При цьому рідні Кобзон не розуміють, де вона змогла заразитися, оскільки вдову співака оберігали від інфекції. За даними журналістів, сім'я стежила, щоб жінка не виходила з дому.

Нагадаємо, що Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року у віці 80 років.

Неллі Кобзон. Starhit

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Пєсков, який перехворів на коронавірусну інфекцію, повідомив, що виробив антитіла до COVID-19. Спікер глави РФ сказав, що почуває себе добре.

Прессекретар Путіна також побажав першій леді України Олені Зеленській якнайшвидшого одужання від CОVID-19.