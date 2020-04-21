Вдова Кобзона опинилася в центрі скандалу через багатомільйонні борги

На вдову радянського й російського співака Йосипа Кобзона, який помер у серпні 2018 року, 69-річну Неллі подали до суду боржники артиста.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Неллі та Йосип Кобзон aif.ru

Так, повідомляється, щоб не віддавати борг у розмірі 18 млн рублів боржники подали до суду на Неллі.

Відомо, що в 2009 році експомічник співака в Держдумі Юхим Петров і його дружина, художниця Олена Флерова, позичили у Кобзона 300 тисяч доларів на відкриття музею Флерової в Німеччині. Однак у результаті музей не відкрили і гроші не повернули. Тоді співак взяв у заставу 141 картину. Крім того, тоді ж Чертанівський суд заарештував три скриньки й 337 картин Флерової в якості забезпечувального майна за позовом.

Йосип і Неллі Кобзон КП

Однак тепер Флерова подала позов у відповідь: через те, що ніхто із спадкоємців не подавав заяву про правонаступництво, жінка зажадала, щоб їй повернули картини та скриньки.

Неллі та Йосип Кобзон publy.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка покійного російського співака Йосипа Кобзона Наталія Раппопорт-Кобзон розповіла, що перед смертю він зробив їй подарунок.