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Вдова Караченцова екстрено госпіталізована: що з нею

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Вдова актора Миколи Караченцова Людмила Поргіна була екстрено доставлена в одну з московських клінік. У актриси діагностували складний перелом лівої руки, після того, як вона впала на дачі.

Її прооперували 21 березня, а з лікарні випишуть у середу, 27 березня, повідомляє "Федеральне агентство новин".

Вдова Караченцова екстрено госпіталізована: що з нею
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"Була в Петербурзі на врученні премії "Фігаро", — розповіла Поргіна. — Приїхала і зламала руку, готувалася до операції, зараз у лікарні лежу. Впала на дачі і зламала руку в декількох місцях. Там уламки відскочили, тому довелося робити операцію. В четвер зробили. Завтра випишуть, я сподіваюся, і буду вдома".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 26 жовтня 2018 року на 74 році життя помер російський актор театру і кіно Микола Караченцов. До свого 74-річчя він не дожив усього день.

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