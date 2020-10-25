Вдова Гонгадзе про життя після смерті чоловіка: хотіла змінити прізвище, але від себе не втечеш

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Мирослава Гонгадзе розповіла, як жила після смерті чоловіка

Вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, який трагічно загинув у 2000 році, Мирослава розповіла, як жила після смерті чоловіка і чому поїхала з України до США.

За словами Мирослави Гонгадзе, в день зникнення чоловіка, вона відразу зрозуміла, що сталося щось жахливе. Після того, як стало зрозуміло, що з Георгієм сталася трагедія, вона полетіла разом з маленькими доньками до США – там їй надали політичний притулок. Про це йшла мова в проекті ЖВЛ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вдова Гонгадзе додала, що залишатися в рідній країні їй було небезпечно. За їхньою квартирою постійно стежили, а також прослуховували телефони. Сама ж Мирослава зазначила, що не хотіла їхати.

"У той день я відразу зрозуміла, що сталося щось жахливе. Ми думали, що його десь тримають, що може потрібен якийсь викуп. Обдзвонювати лікарні, психлікарні, відділення міліції... В Україні мені залишатися було небезпечно: за квартирою стежили, за мною стежили, телефони прослуховували. Я зрозуміла, що мені нема до кого звернутися. Я б залишилася в Україні, я хотіла залишитися, проте боялася, що якщо щось трапиться зі мною, діти залишаться сиротами", – висловилася жінка.

Мирослава Гонгадзе з дочками Наною і Соломією в США.

За її словами, після переїзду до США їй було дуже важко – необхідно було самостійно забезпечувати себе і маленьких дітей, так як допомога біженцям надавалася тільки перші три місяці. Також Мирослава хотіла змінити прізвище.

"Я взяла дві валізи з дитячими речами і фотографіями. В Америці ми жили в напівпідвальному приміщенні, в одного лікаря вдома. Нас поселили туди на три місяці. Я коли переїхала в США, хотіла змінити прізвище, так як було дуже важко. Але потім я зрозуміла, що це частина мого життя і від себе не втечеш. Це прізвище буде зі мною завжди", – відверто розповіла вдова Гонгадзе.

Через 20 років після трагедії Мирослава продовжує будувати успішну кар'єру журналіста в США, займається спортом і багато подорожує.

"Час – поганий лікар. Рани затягуються, але все ж залишаються. Коли я тільки зустріла Георгія, я розуміла – це фатально. Не знала чому, але знала, що це буде фатально і це – моя доля. Я вірю, що колись зможу повернутися в Україну і працювати там", – підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, як живуть і чим зараз займаються дочки Георгія і Мирослави Гонгадзе, 23-річні Нана і Соломія.

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