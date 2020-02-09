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9 лютого • оновлено в 19:05
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Вдівцю Жанни Фріске дісталося від Максима Галкіна

8.3т
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Чоловік Алли Пугачової артист Максим Галкін підколов ведучого Дмитра Шепелєва (був одружений на Жанні Фріске, яка померла від раку).

"Санич слухає. Так, Діма. Та зрозумів, зробимо зараз. Шепелєв телефонує. У них детектор брехні не працює. Ніхто не може зрозуміти, чий син батько діда матері", - висміяв Галкін програму "Насправді", яку веде Шепелєв.

У цьому шоу використовується детектор брехні, який нібито визначає, чи правду кажуть гості. Передача дуже популярна на російському телебаченні.

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Особи
Максим Галкін Дмитро Шепелєв
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