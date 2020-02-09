Вдівцю Жанни Фріске дісталося від Максима Галкіна

Чоловік Алли Пугачової артист Максим Галкін підколов ведучого Дмитра Шепелєва (був одружений на Жанні Фріске, яка померла від раку).

"Санич слухає. Так, Діма. Та зрозумів, зробимо зараз. Шепелєв телефонує. У них детектор брехні не працює. Ніхто не може зрозуміти, чий син батько діда матері", - висміяв Галкін програму "Насправді", яку веде Шепелєв.

У цьому шоу використовується детектор брехні, який нібито визначає, чи правду кажуть гості. Передача дуже популярна на російському телебаченні.

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