Вдівцю Легкоступової приписали новий роман: чоловік відреагував на чутки

Чоловіка покійної співачки Валентини Легкоступової Юрія Фірсова звинуватили у новому романі через 3 місяці з моменту загибелі дружини. З чуток, нібито він відправився до Туреччини, де розважався з красунями.

Як повідомляє Starhit, про це чула й близька подруга співачки клінічна психологиня Олена Перелигіна, яка особисто поспілкувалася з Фірсовим, щоб дізнатися правду. За словами Перелигіної, Юрій спростовує новий роман і зазначає, що поки не готовий вступати в близькі стосунки з жінками.

"Ми довго говорили про життя, про Валю. Після нашої розмови у мене змінилося ставлення до нього. Фірсов відповів: "Поки я в горі. Мені непросто. Нам так було добре з Валею разом, що говорити про інші відносини поки рано і недоречно", – розповіла Олена.

Вдівець зазначив, що його дійсно могли бачити в оточенні дівчат на регаті в Мармарисі, але це були лише члени команди. Він заявив, що не дозволяв собі нічого зайвого щодо них.

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік. 14 серпня співачка померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).