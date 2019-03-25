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Вчителя з глухого африканського села визнали найкращим у світі

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Викладач фізики і математики із сільської школи Кенії визнаний кращим вчителем у світі, він отримав нагороду щорічної премії Global Teacher Prize у розмірі $1 млн.

Як повідомляє The Guardian, Пітер Табічі, який належить до католицького ордену францисканців, випередив приблизно 10 тисяч претендентів зі 179 країн. Зазначається, що він віддає до 80% своєї зарплати на допомогу учням, більшість яких із бідних сімей, а майже третина не мають одного з батьків або взагалі круглі сироти.

Вчителя з глухого африканського села визнали найкращим у світі

Фото: The Guardian

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На церемонії вручення премії в Дубаї Табічі сказав: "Я тут тільки завдяки тому, чого домоглися мої учні".

Вчителя з глухого африканського села визнали найкращим у світі

Фото: The Guardian

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Global Teacher Prize Ukraine-2018 назвали кращого вчителя країни.

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