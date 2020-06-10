Колишня Кличка показала рідкісне фото їх дочки і поділилася подробицями виховання

Американська актриса Хайден Панеттьєрі опублікувала знімок дочки Кайї, на якому вона розмальовує зліпок маминого живота, зроблений ще під час вагітності.

Світлини в Instagram екс-дружина Володимира Кличка підписала так: "Я зробила цей гіпсовий зліпок, коли була вагітна, і моя дочка Кайя благала мене дозволити їй малювати на ньому. Після того як я пояснила їй, наскільки це делікатна і особлива тема для мами, я все ж таки здалася і сказала "так". На щастя, тато допоміг їй зробити контур для розфарбовування ".

Дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличків Instagram Хайден Панеттьєрі

Instagram Хайден Панеттьєрі

У коментарях один із підписників поцікавився, якою мовою спілкується Кайя. "Вона говорить російською тільки зі своїм татом, а також вчить українську", – відповіла Хайден.

Нагадаємо, Хайден Панеттьєрі і Володимир Кличко були разом з 2009 по 2018 рік, а в грудні 2014-го року на світ з'явилася дочка Кайя Євдокія. Після розставання пара зберегла дружні відносини, а дочка проживає з батьком і бабусею в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про те, що Хайден Панеттьєрі довгий час не бачилася з дочкою. До цього актриса піддавалася фізичному насильству з боку свого бойфренда Брайана Хіккерсон.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся