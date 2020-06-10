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10 червня • оновлено в 15:33
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Колишня Кличка показала рідкісне фото їх дочки і поділилася подробицями виховання

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Американська актриса Хайден Панеттьєрі опублікувала знімок дочки Кайї, на якому вона розмальовує зліпок маминого живота, зроблений ще під час вагітності.

Світлини в Instagram екс-дружина Володимира Кличка підписала так: "Я зробила цей гіпсовий зліпок, коли була вагітна, і моя дочка Кайя благала мене дозволити їй малювати на ньому. Після того як я пояснила їй, наскільки це делікатна і особлива тема для мами, я все ж таки здалася і сказала "так". На щастя, тато допоміг їй зробити контур для розфарбовування ".

Дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличків

Дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличків

Instagram Хайден Панеттьєрі

Колишня Кличка показала рідкісне фото їх дочки

Instagram Хайден Панеттьєрі

У коментарях один із підписників поцікавився, якою мовою спілкується Кайя. "Вона говорить російською тільки зі своїм татом, а також вчить українську", – відповіла Хайден.

Колишня Кличка показала рідкісне фото їх дочки

Нагадаємо, Хайден Панеттьєрі і Володимир Кличко були разом з 2009 по 2018 рік, а в грудні 2014-го року на світ з'явилася дочка Кайя Євдокія. Після розставання пара зберегла дружні відносини, а дочка проживає з батьком і бабусею в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про те, що Хайден Панеттьєрі довгий час не бачилася з дочкою. До цього актриса піддавалася фізичному насильству з боку свого бойфренда Брайана Хіккерсон.

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Особи
Кайя-Євдокія Кличко Володимир Кличко Хайден Панеттьєрі
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