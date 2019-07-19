Вчилася ходити: зірка Голлівуду розповіла про інсульт

Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити та ходити.

За даними Variety, зізнання про страшну недугу, що трапилася на початку 2000-х, вона зробила тільки зараз, розповівши подробиці.

"Я потрапила в лікарню тільки на третій або четвертий день після інсульту. Більшість людей до того моменту вмирають. Але на ангіограмі лікарі не побачили судини, що лопнули, і збиралися відправити мене додому, вважаючи, що я їх просто розігрують", – розповіла Стоун .

Шерон Стоун instagram / sharonstone

За її словами, тільки на дев'ятий день в лікарні у неї заніміло обличчя. Лікарі діагностували крововилив в мозок і терміново провели операцію. Після цього актрисі було складно повернутися до звичайного життя, вона навіть втратила опіку над своєю дитиною.

instagram / sharonstone

"У мене був один шанс на мільйон. І потім ще цілий місяць лікарі не давали гарантій, буду я жити чи ні. Мені довелося знову вчитися ходити, чути, писати, говорити. Потім я ще довгий час думала, що помираю. Навіть після того, як повернулася додому. Я не змогла зберегти опіку над своїм сином і не мала можливості працювати. Мені навіть довелося закласти свій будинок. Я втратила все, що мала. втратила своє місце в бізнесі. Але ж я була найгарячішою кінозіркою", – додала легендарна актриса.

instagram / sharonstone

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 61-річну Шерон Стоун помітили в магазині оптики, де вона з великим ентузіазмом приміряла різні моделі очок. Фанати не впізнали секс-символ 90-х, оскільки жінка виглядала виснаженою і втомленою.

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