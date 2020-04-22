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22 квітня • оновлено в 16:14
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Вбрання Маркл на інтерв'ю після відмови від титулу збентежило публіку: в ньому помітили прихований сенс

3.2т
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Експертка моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.

Так, для публічної появи Маркл вибрала білу сорочку з колекції одягу, створеної нею самою спільно з брендом Jigsaw і марками Marks&Spencer і John Lewis. Крім того, вона одягла два золотих кулони екологічного бренду Suetables із зображенням знаків зодіаку її чоловіка принца Гаррі та сина Арчі. За словами спеціалістки, обрані Маркл речі пов'язані з благодійними організаціями та інтересами її сім'ї, передає Daily Mail.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: dailymail.co.uk

"Обране нею вбрання та аксесуари пов'язані з благодійними організаціями та інтересами її сім'ї. Наприклад, кошти від продажу речей з її колекції направляються в благодійну організацію Smart Works", – зазначила стилістка Сьюзі Хеслер.

Крім того, вона додала, що образ Маркл символізує її свідомий, навмисний відхід від консервативного королівського вбрання після відмови від титулу.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: dailymail.co.uk

"Суворим чином Маркл показала свою силу і відповідальність за свої дії", – підсумувала Хеслер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принц Гаррі купили розкішний будинок у Малібу, Каліфорнія, який належав американському акторові та режисерові Мелу Гібсону.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Меган Маркл
Теги
шоу-бизнес шоу
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