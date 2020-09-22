Вбивцю засновника "Ляпіса" засудили до 5 років колонії

Суд в Мінську (Білорусь) виніс вирок у справі про смерть одного із засновників гурту "Ляпіс Трубецькой", гітариста Руслана Владико.

Підсудний, мінчанин Сергій Шукан, який побив музиканта влітку 2019 року, отримав п'ять років колонії суворого режиму. Його визнали винним у смерті з необережності. До речі, мати Владико заявила, що незадоволена вироком, передає видання "Еврорадио".

"5 років всього лише. Він мене утримував, допомагав. У мене два слухових апарати – я не чую... Такий син рідко буває. Я думала, йому років 10 дадуть. Прокурор, як мені сказали, запросив 11 років. Він сказав, що вдарив тільки один раз. У Руслана була розколота основа черепа... Чи то це потім ще били, і їх знайти не можуть – адже четверо їх було – так говорять", – сказала жінка.

Також Шукан повинен буде заплатити 10 тисяч рублів сестрі Владико і 30 тисяч – його матері в якості компенсації моральної шкоди (109 121 грн і 327 363 грн відповідно).

Нагадаємо, влітку 2019-го одного із засновників гурту "Ляпіс Трубецькой" Руслана Владико побили, а потім пограбували. Він був виявлений на вулиці банківським працівником. Музикант отримав важку черепно-мозкову травму, знаходився в комі та помер через кілька місяців після нападу. Йому було всього 45 років.

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