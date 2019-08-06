Вбивцю Михайла Круга затримали: що відомо

У вівторок, 6 серпня, в Твері правоохоронні органи привезли в будинок, де жив і був застрелений автор і виконавець легендарної пісні "Володимирський централ" Михайло Круг, підозрюваного у його вбивстві чоловіка.

Для слідчого експерименту силовики оточили ділянку вулиці Визволення біля будинку № 174. На місці працював ОМОН Росгвардіі, слідчі СК Росії по Тверській області, поліція, передає Tverigrad з посиланням на слова сестри Круга Ольги Медведєвої.

Співробітники СК Росії по Тверській області в присутності підозрюваного проводили слідчі заходи.

Михайло Круг epitafii.ru

"Мене попередили заздалегідь, попросили прибрати зайві речі з дому, гострі предмети, сама я перебувала в окремій кімнаті в сусідньому будинку, звідки протягом усього слідчого експерименту не виходила. В автозаку привезли людину в наручниках, я з вікна його не змогла толком розгледіти, але раніше його не бачила. Що відбувалося в будинку, не знаю. Незабаром слідчий експеримент завершився, і оточення було знято", – розповіла Медведєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Круг був застрелений в ніч на 1 липня 2002 року. Злочин досі не розкрито, розробка двох підозрюваних у вбивстві співака – члена банди "Тверские вовки" Олександра Агєєва і якогось чоловіка на прізвище Веселов – не принесла результатів.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!