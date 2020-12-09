Вбивця Михайла Круга вперше розкрив деталі злочину

Колишній кілер банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв, засуджений за співучасть у вбивстві російського шансон-виконавця Михайла Круга, через 18 років після резонансного злочину розкрив деталі тієї ночі.

Так, він заявив, що вони з напарниками хотіли пограбувати будинок знаменитості, коли його не буде вдома. Однак у найневідповідніший момент сім'я Круга повернулася. Про це повідомляє телеканал "НТВ".

"Через паркан перелізли. Двері були відчиненими, увійшли. Відразу піднялися наверх і стали оглядати будинок. Почули, що хтось зайшов до будинку, і вирішили сховатися. Думали, що все заспокоїться, можна буде вийти або через вікно вилізти", – зазначив Агєєв.

Олександр Агєєв НТВ

Після цього в приміщення, де ховалися злочинці, несподівано піднялася теща Круга. Спочатку її хотіли просто зв'язати, але в цей момент там же опинилася дружина шансоньє Ірина, яка з криком побігла вниз. Агєєв звинувачує в події самого Круга, який почав боротися, навіть побачивши в руках нападників пістолети з глушниками. За його словами, якби той зберігав спокій – ніхто б не постраждав.

"Побігли за нею. Думали проскочити, але не вийшло. Круг вискочив. Він чоловік, мав розуміти, що якщо людина з пістолетом, і пістолет із глушником, то це вже не іграшки. Але він кинувся на Веселова (напарник Агєєва. – Ред.), попри пістолет, кинувся на нього, схопив за руку. Вони почали боротися. У момент цієї боротьби й пролунав постріл", – зазначив злочинець.

Михайло Круг із дружиною Іриною starhit.ru

Перший постріл прийшовся в область ключиці. Фатальним стало вже друге потрапляння. Олександр Агєєв додав, що злочинцям було байдуже, що жертва є знаменитим артистом.

"І хоч ви говорите – відомий співак там, я таку музику не слухаю. Так що мені взагалі було байдуже, хто він там і що. Я знав, що є такий Круг, співає якийсь шансон, друг Костенка і все", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справу про вбивство Михайла Круга, яке сталося 30 червня 2002 року, офіційно закрили 23 вересня. Слідство встановило, що двоє чоловіків увірвалися в будинок шансоньє з метою пограбування. Михайло повернувся завчасно, через що один із грабіжників Дмитро Веселов кілька разів вистрілив.

Пізніше з'явилися подробиці ліквідації Круга. Як стало відомо, перед своєю смертю Веселов встиг розповісти про злочин близьким і говорив, що боїться помсти.