Вбивця Джона Леннона в 11-й раз намагався вийти на свободу

Юля Ухіна Люди 10:21, 27.08.2020 Оновлено: 10:27, 27.08.2020

Вбивця одного з учасників культового гурту "The Beatles" Джона Леннона Марк Чепмен в 11-й раз отримав відмову в достроковому звільненні з в`язниці.

Про це повідомляє видання Reuters. За словами інсайдерів, нову заяву 65-річний засуджений зможе подати тільки в серпні 2022 року. Минулого разу Чемпен просив про звільнення у 2018 році, проте йому відмовили, пояснивши, що його вихід з в'язниці буде "несумісний з добробутом та безпекою суспільства". Цього разу пояснень відмови поки не послідувало.

Зараз Джон стверджує, що "давно перестав бути тим неспокійним молодим чоловіком, який застрелив одного з найвідоміших людей у світі, щоб прославитися". Однак комісія з умовно-дострокового звільнення постійно відхиляє прохання чоловіка, посилаючись на відповідні прохання вдови музиканта Йоко Оно. 87-річна японка категорично проти звільнення Чепмена.

Вбивці Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз відмовили в достроковому звільненні

Нагадаємо, 8 грудня 1980 року Чепмен п'ять разів вистрілив в Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку, коли той разом зі своєю дружиною Йоко Оно повертався зі студії звукозапису. Чотири кулі потрапили в музиканта і виявилися смертельними. За кілька годин до цього Марк зустрів Леннона на вулиці та попросив у нього автограф.

Джон Леннон і Йоко Оно (фото – cheatsheet.com)

Марка Чепмена засудили до довічного ув'язнення з правом просити про умовно-дострокове звільнення через 20 років. Починаючи з 2000 року він подає прохання про звільнення кожні два роки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружину голлівудського актора Рона Елі, зірки серіалу "Тарзан", жорстоко вбив власний син.

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