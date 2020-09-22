Вбивця Джона Леннона через 40 років вибачився перед Йоко Оно

Вбивця учасника культового гурту "The Beatles" Джона Леннона Марк Чепмен пояснив, що штовхнуло його на злочин і вперше вибачився перед вдовою музиканта Йоко Оно.

За словами 65-річного злочинця, він убив музиканта, бо заздрив йому та хотів слави. Чепмен також додав, його злочину немає виправдання і він заслуговує смертної кари за той біль, який він заподіяв Йоко. Про це повідомляє видання BBC.

"Він був сімейною людиною. Він був іконою. У нього були гроші, гарний будинок, і в музиці він показував себе таким усвідомленим та щедрим. Я злився і заздрив, бо сам жив інакше. Я вбив його, тому що він був дуже відомий. А я дуже сильно шукав слави та був егоїстом. Мені дуже шкода, що я завдав болю Йоко Оно. Я весь час про це думаю. Я, безсумнівно, заслуговую страти, але й другого шансу теж", – зазначив Чепмен.

Джон Леннон і Йоко Оно. dombusin.livejournal.com

Нагадаємо, 8 грудня 1980 року Чепмен п'ять разів вистрілив у Джона Леннона біля його будинку в Нью-Йорку, коли той разом зі своєю дружиною Йоко Оно повертався зі студії звукозапису. Чотири кулі потрапили в музиканта і виявилися смертельними. За кілька годин до цього Марк зустрів Леннона на вулиці та попросив у нього автограф.

Джон Леннон і Йоко Оно. cheatsheet.com

Марка Чепмена засудили до довічного ув'язнення із правом просити про умовно-дострокове звільнення через 20 років. Починаючи з 2000 року він подає прохання про звільнення що два роки.

Вбивця Джона Леннона Марк Чепмен. Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2020 року вбивці учасника гурту The Beatles Джона Леннона Марку Чепмену в 11-те відмовили в достроковому звільненні з в'язниці.