Вбивство репера Картрайта: справа отримала новий поворот

Експерти не змогли встановити, від чого помер російський репер українського походження Енді Картрайт (Олександр Юшко), у вбивстві якого підозрюється його дружина Марина Кохал.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Telegram-каналу LIFE SHOT. За інформацією інсайдера, криміналісти не виявили ніяких зачіпок, тому що тіло було розчленоване, а деякі органи були випрані в машинці.

Картрайт з дружиною. СтарХіт

"Але шанси з'ясувати, через що саме помер Картрайт, ще є. Біоматеріали передані експертам, які займаються більш складними дослідженнями", – повідомили в Telegram-каналі.

Експерти не встановили причину смерті репера. Скриншот

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