Вбивство репера Картрайта: справа отримала новий поворот

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Експерти не змогли встановити причину смерті Картрайта

Експерти не змогли встановити, від чого помер російський репер українського походження Енді Картрайт (Олександр Юшко), у вбивстві якого підозрюється його дружина Марина Кохал.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Telegram-каналу LIFE SHOT. За інформацією інсайдера, криміналісти не виявили ніяких зачіпок, тому що тіло було розчленоване, а деякі органи були випрані в машинці.

Картрайт з дружиною.

"Але шанси з'ясувати, через що саме помер Картрайт, ще є. Біоматеріали передані експертам, які займаються більш складними дослідженнями", – повідомили в Telegram-каналі.

Експерти не встановили причину смерті репера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Його дружина Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетам. На четвертий день вона зателефонувала адвокату і повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.

  • Однак в поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.

  • Також стало відомо, що Кохал розчленовувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту в квартирі знаходилася їхня з музикантом 2,5-річна дитина.

  • ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці і відварила їх з сіллю.

  • Згодом в пресі заявили, що Кохал під час допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка. Пізніше адвокат підозрюваного Ірина Скурту заявила журналістам, що її клієнтка провини не визнавала.

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