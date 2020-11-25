Дурицька розповіла, звідки взялася її елітна нерухомість після смерті Нємцова

Українська модель Анна Дурицька, кохана убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, заявила, що отримала чотири квартири після смерті політика, оскільки він вклав гроші в нерухомість.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Матеріал був опублікований 24 листопада на сайті "Гордон" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналіст нагадав про статті в російських ЗМІ, що після вбивства модель не тільки відразу повернулися до України, а й придбала в Києві чотири дорогі квартири.

Гордон зазначив, що журналісти прямо натякали: нібито за свою роль у вбивстві Нємцова Дурицька отримала солідний гонорар. Він запитав у дівчини, чи дійсно вона придбала елітну нерухомість.

"Коли Борис запропонував мені заробляти на інвестиціях у нерухомість, він вклав першу суму в квартири, будинки яких були ще на етапі забудови. Це було в 2014 році. І право власності на ці квартири я отримала тільки після його смерті", – відповіла дівчина.

Вона підкреслила, що російські журналісти просто "підняли хвилю брехливої інформації".

Нагадаємо, Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року, коли він разом із Дурицькою йшов по Великому Москворецькому мосту від Кремля в бік Болотної вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Анна Дурицька також розповіла про знайомство з Борисом Нємцовим і про те, чому її залишили в живих.