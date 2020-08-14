Вбивство Енді Картрайта: з'явилася версія про отруєння репера

Підозрювана в убивстві репера Енді Картрайта (Олександра Юшка) Марина Кохал могла отруїти свого чоловіка сильнодіючим медичним препаратом перед тим, як його розчленувати.

Поліцейські знайшли в гаджетах жінки запити в пошукових системах про ліки, які використовують люди, хворі на цукровий діабет. Проте ні в Марини, ні в Олександра не було такого діагнозу, пише видання "Невські новини".

Серед побічних ефектів цього препарату вказана гіпоглікемічна кома – коли в організмі різко знижується концентрація глюкози і людина втрачає свідомість. Якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, є ризик летального результату.

Енді Картрайт і його дружина Марина Кохал

Відзначимо, що оперативники поки не знають, яким чином ці ліки могли потрапити в організм репера, адже шлунок серед залишків Юшка так і не знайшли.

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