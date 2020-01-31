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31 січня • оновлено в 13:38
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"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео

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Вбивство 16-річного актора з Волгограда, який знімався в дитячому комедійному проєкті "Єралаш", потрапило на камери відеоспостереження, встановлених на фасадах найближчих кіосків.

Відповідні кадри були опубліковані в мережі. На них видно, як дві компанії вийшли з вузького "коридору" між кіосками, після чого між 16-річним хлопцем та його суперником зав'язалася сварка. Зірка "Єралашу" першим завдав удар своєму опонентові, вони почали битися і втекли в бік сусідніх павільйонів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео

gazeta.ru

"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео
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Через кілька хвилин підозрюваний у вбивстві, який за інформацією ЗМІ вдарив 16-річного хлопця ножем у шию, разом зі своїми друзями втік з місця злочину. Тим часом підліток, який стікав кров`ю, скинув з себе куртку та впав на сніг. До слова, на допомогу хлопчикові не прийшов жоден із перехожих.

"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео
"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянська і російська актриса Світлана Агєєва, яка зіграла епізодичні ролі в комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика", померла в Москві у віці 79 років.

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Автор
Крістіна Долматова
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a alexeyon
a alexeyon
жаль мальчика..
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