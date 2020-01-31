"Впав на сніг і стікав кров'ю": вбивство 16-річної зірки "Єралашу" потрапило на відео

Вбивство 16-річного актора з Волгограда, який знімався в дитячому комедійному проєкті "Єралаш", потрапило на камери відеоспостереження, встановлених на фасадах найближчих кіосків.

Відповідні кадри були опубліковані в мережі. На них видно, як дві компанії вийшли з вузького "коридору" між кіосками, після чого між 16-річним хлопцем та його суперником зав'язалася сварка. Зірка "Єралашу" першим завдав удар своєму опонентові, вони почали битися і втекли в бік сусідніх павільйонів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

gazeta.ru

Через кілька хвилин підозрюваний у вбивстві, який за інформацією ЗМІ вдарив 16-річного хлопця ножем у шию, разом зі своїми друзями втік з місця злочину. Тим часом підліток, який стікав кров`ю, скинув з себе куртку та впав на сніг. До слова, на допомогу хлопчикові не прийшов жоден із перехожих.

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