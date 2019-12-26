"Вбиваєте бездіяльністю": Разін вибухнув звинуваченнями на адресу Зеленського

Продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін звинуватив президента України Володимира Зеленського в бездіяльності.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін опублікував новий пост, в якому гнівно звернувся до Зеленського.

Андрій Разін politsib.ru

Приводом для цього стала ситуація з солісткою гурту "Фрістайл" Ніною Кірсо, яка вже більше року перебуває в комі.

На думку Разіна, з боку Зеленського — зрада те, що він ніяк не може налагодити відносини між Росією і Україною. Адже, як пише продюсер, у сім'ї співачки немає грошей на лікування, а він готовий допомогти, однак поки що Разін не може провести дев'ятнадцять концертів на території України.

"Вважаю великою зрадою Володимира Зеленського, президента України, що він ніяк не може допомогти налагодити відносини між артистами наших країн. Володя, зрозумій, що Ніна Кірсо, солістка гурту "Фрістайл", лежить в комі. Їй потрібна допомога. Сім'я вже ледве-ледве тягне. "Дискотека" Союз" готова надати їй допомогу, але ніхто з вас не може вирішити це питання. Я звертався до міністра культури України з проханням дозволити "Дискотеці" Союз" провести 19 концертів на території України в підтримку Ніни Кірсо, але нічого не змінюється. Зараз у нас є можливість їй допомогти, але зробити переказ грошей з Росії в Україну неможливо", — пише Разін.

Андрій Разін Вокруг ТВ

"Володя, це, звичайно, жах. Ви своєю бездіяльністю вбиваєте Ніну, бо вона не отримує допомоги. Ми не можемо ніяк налагодити відносини між артистами наших країн. Як можна нам передати їй гроші, як можна підтримати її чоловіка, як можна підтримати її сина? Володя, ти ж теж артист! Ми не можемо ніяк зв'язатися ні з міністром культури, ні з міністром охорони здоров'я і соцзахисту. Прошу, припини змішувати політику і життя простих людей. Скажи мені краще, як артист, як допомогти Ніні?", — додав продюсер.

Володимир Зеленський УНІАН

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін згадав архівне відео про Крим за участю Володимира Зеленського.

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