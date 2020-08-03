Вбитий репер Енді Картрайт мав коханку: адвокатка дружини все спростувала

Український репер Енді Картрайт (Олександр Юшко) хотів розлучитися з Мариною Кохал, якій пред'явили звинувачення в його вбивстві, і піти до коханки.

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, слідчі дізналися про це, коли вивчили переписку музиканта з дружиною. Відомо, що Енді кілька разів залишався у неї ночувати. Вони дізналися навіть адресу розлучниці, та незабаром її допитають.

Раніше Кохал розповідала на своєму Youtube-каналі про відносини між чоловіком і жінкою. Один з випусків мав назву "Коли знаєш коханку чоловіка в обличчя". У блозі вона давала поради тим, хто зіткнувся з невірністю коханої людини. Дівчина говорила, що мало не кожен день до неї звертаються з проблемами зрад.

Адвокатка Ірина Скурту, яка захищає Марину Кохал, заявила РБК, що не може підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що репер збирався піти до коханки.

"У перший день, коли я побачила мою клієнтку, я задавала ті ж самі питання: чи є коханка, чи були сварки, матеріальні претензії. Вона все заперечувала", – зазначила Скурту.

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