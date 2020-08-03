Вбитий репер Енді Картрайт мав коханку: адвокатка дружини все спростувала
Український репер Енді Картрайт (Олександр Юшко) хотів розлучитися з Мариною Кохал, якій пред'явили звинувачення в його вбивстві, і піти до коханки.
Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, слідчі дізналися про це, коли вивчили переписку музиканта з дружиною. Відомо, що Енді кілька разів залишався у неї ночувати. Вони дізналися навіть адресу розлучниці, та незабаром її допитають.
Раніше Кохал розповідала на своєму Youtube-каналі про відносини між чоловіком і жінкою. Один з випусків мав назву "Коли знаєш коханку чоловіка в обличчя". У блозі вона давала поради тим, хто зіткнувся з невірністю коханої людини. Дівчина говорила, що мало не кожен день до неї звертаються з проблемами зрад.
Адвокатка Ірина Скурту, яка захищає Марину Кохал, заявила РБК, що не може підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що репер збирався піти до коханки.
"У перший день, коли я побачила мою клієнтку, я задавала ті ж самі питання: чи є коханка, чи були сварки, матеріальні претензії. Вона все заперечувала", – зазначила Скурту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський репер українського походження Енді Картрайт помер у Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетах. На четвертий день вона зателефонувала адвокату і повідомила про те, що трапилося. Той, зі свого боку, повідомив у поліцію.
Однак у поліції спростували версію Кохал. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.
Також стало відомо, що Кохал розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту в квартирі перебувала їхня з музикантом 2,5-річна дитина.
ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці і відварила їх і сіллю.
Згодом у пресі заявили, що Кохал під час допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка. Пізніше адвокатка підозрюваної Ірина Скурту заявила журналістам, що її клієнтка провини не визнавала.