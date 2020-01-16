"Вбили матір, тепер розривають дружину": зірка Голлівуду висловився про скандал з Маркл і Гаррі

Відомий британський актор Х'ю Грант висловився про рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських повноважень.

Як передає Daily Mail, актор зізнався, що розуміє, чому герцоги Сассекські зважилися на такий серйозний крок.

Х'ю Грант Getty

Новини Маркл намагалася зруйнувати шлюб Міддлтон і принца Вільяма

"У цій ситуації я на боці Гаррі. Жовта преса фактично вбила його матір, а тепер таблоїди розривають на частини і його дружину. Його головне завдання як чоловіка – захищати свою сім'ю. Тому я висловлюю герцогу свою підтримку", – заявив Грант.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Актор нагадав про обставини загибелі принцеси Діани: як її машину переслідували папарацці, і як вона потрапила в автокатастрофу.

Принцеса Діана marieclaire.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!