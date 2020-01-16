"Вбили матір, тепер розривають дружину": зірка Голлівуду висловився про скандал з Маркл і Гаррі

Відомий британський актор Х'ю Грант висловився про рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських повноважень.
Як передає Daily Mail, актор зізнався, що розуміє, чому герцоги Сассекські зважилися на такий серйозний крок.
Х'ю Грант
Getty
"У цій ситуації я на боці Гаррі. Жовта преса фактично вбила його матір, а тепер таблоїди розривають на частини і його дружину. Його головне завдання як чоловіка – захищати свою сім'ю. Тому я висловлюю герцогу свою підтримку", – заявив Грант.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Getty
Актор нагадав про обставини загибелі принцеси Діани: як її машину переслідували папарацці, і як вона потрапила в автокатастрофу.
Принцеса Діана
marieclaire.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.
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