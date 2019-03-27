"Вбила!" Кароль розбурхала шанувальників спокусливим фото

Українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль розбурхала шанувальників дуже чуттєвим і спокусливим знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, позуючи в ніжній блузі на ліжку, і загадково дивлячись вдалину.

Фоловери були в невимовному захваті від знімка Кароль, де "родзинкою" стала фірмова червона помада, якою вона часто підкреслює ідеальні риси обличчя. У мережі помітили, що погляд зірки буквально проникає в душу.

"Погляд, який проник у душу і залишає, там сліди", "О Боже, цей погляд", "Найглибші очі", "Чарівний погляд, так люблю", "Така дівчинка гарна. Тіно, тобі скільки, 18?", "Тіно, ти вирішила нас вбити своєю красою", "Занадто ідеальна для цього світу", "Тіна нас вб'є. Але це буде так круто", — написали шанувальники в коментарях.

Тіна Кароль instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позує в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом у зоні декольте.

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