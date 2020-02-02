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2 лютого • оновлено в 09:42
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Важко пережили: як живе сім'я Кузьми Скрябіна через п'ять років після його загибелі

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Рівно п'ять років тому в аварії на Дніпропетровщині трагічно загинув популярний український музикант, вокаліст групи "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін).

Йому було 46 років. У Кузьми залишилися дружина Світлана Бабійчук і єдина дочка Марія-Барбара Кузьменко. Про те, як вони живуть через п'ять років після загибелі Скрябіна, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін)

Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін)

фото: "АіФ"

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Дочка Кузьми зворушливо розповіла про стосунки з батьком і про чоловіка

Так, дружина Кузьми – Світлана Бабійчук. Вони були одружені з 1994 року. Світлані зараз 51. Вона художниця, майстер розпису по дереву, дочка художника Івана Бабійчука.

Як відомо, Світлана є засновницею благодійного фонду "Фонд імені Кузьми Скрябіна", вона продовжує справу чоловіка, допомагаючи дитячим будинкам, лікарням, займається волонтерською діяльністю і підтримує українських військових – з 2014 року Кузьма активно допомагав фронту і відвідував поранених військових в госпіталях.

Дружина Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук

Дружина Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук

unian.net

Світлана та Андрій прожили в шлюбі 21 рік. Їх доньці Марії-Барбарі (Скрябін називав її Бася) 22 роки. Дівчина навчається в Національному медичному університеті імені Богомольця в Києві, хоче стати дерматологом.

Коли батька не стало, дівчині було 17. Їй довелося нелегко, рідні навіть зверталися до фахівців.

Дружина і дочка Кузьми Скрябіна на відкритті зірки пам'яті музиканта

Дружина і дочка Кузьми Скрябіна на відкритті зірки пам'яті музиканта

unian.net

"Внучка, звичайно, сильно пережила цей період. Довелося і до лікарів звертатися. Вона навіть до сих пір не може прийти в себе, так само як і ми. Вона єдина дочка у свого тата. А він у нас був єдиний син", – розповідав батько Кузьми.

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

viva.ua

Кузьма Скрябін з донькою

Кузьма Скрябін з донькою

viva.ua

У соцмережах дочка Скрябіна нечасто публікує нові знімки. Однак на рідкісних фотографіях Марія-Барбара в основному позує з величезними кулями і розкішними букетами квітів.

Марія-Барбара Кузьменко

Марія-Барбара Кузьменко

instagram.com/miss___mariya

Марія-Барбара Кузьменко

Марія-Барбара Кузьменко

instagram.com/miss___mariya

Марія-Барбара Кузьменко

Марія-Барбара Кузьменко

instagram.com/miss___mariya

А 20 грудня дочка Андрія Кузьменка вийшла заміж. Її обранцем став молодий чоловік Віктор Тур. Він, як і Марія-Барбара, вчиться в Київському медичному університеті, куди і Віктор, і Барбара вступили в 2014 році.

На весіллі дочки Скрябіна були присутні співак DZIDZIO і українська телеведуча Катя Осадча.

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Донька Кузьми "Скрябіна" вийшла заміж: що відомо про її чоловіка
Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

instagram.com/miss___mariya

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Instagram @svitsketv

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Instagram @svitsketv

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Instagram @svitsketv

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Весілля Марії-Барбари Кузьменко

Instagram, DZIDZIO

Новини
"Думала, хто винен у його смерті": мама Кузьми розповіла, як їй сниться син

Відзначимо, загибель Кузьми важко пережили і його батьки, Віктор і Ольга Кузьменко. Мама музиканта не могла повірити в те, що сталося, і не розуміла, як жити далі. Тоді, щоб хоч якось заглушити біль, вона написала книгу про сина "Моя дорога птаха". А трохи пізніше жінка стала займатися групою "Скрябін", знайшла нового фронтмена, щоб продовжити справу сина.

Батьки Кузьми створили благодійний фонд. Частина зібраних коштів йде на пам'ятні місця для Андрія Кузьменка. Інша – для військових.

Батьки Кузьми Скрябіна

Батьки Кузьми Скрябіна

KP.UA

Як відомо, сім'я Кузьми отримала з рук Петра Порошенка орден "За заслуги" I ступеня. На місці загибелі музиканта встановили меморіальний знак. У Луцьку та Львові з'явилося одразу кілька пам'ятників Скрябіну. А в Одесі створили стіну Кузьми. У Фастові Київської області, Радомишлі та Малині Житомирської області перейменували вулиці на честь лідера групи "Скрябін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
родина Загибель Кузьми Скрябіна в ДТП Батьки і діти
Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Теги
музика люди шоу шоу-бизнес діти аварія зірки
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