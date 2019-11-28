Важить 200 кг, застряг в унітазі: як виглядає син художника Сафронова

У мережі наробило багато галасу відео із сином відомого художника Ніколаса Сафронова Лукою Затравкіним, який застряг в унітазі в літаку.

Проблемою стала вага відомого піаніста, яка перевалила за 200 кг. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто такий Лука Затравкін і як виглядав до й після набору зайвих кілограмів.

Син Сафронова народився 31 жовтня 1990 року. Завдяки матері зацікавився із малих років музикою, що надалі стало вирішальним фактором для вибору професії. Він брав участь у різних конкурсах, йому пророкували велике майбутнє. У дитинстві і юності Лука став лауреатом 16 премій.

Лука є одним із п'яти дітей Сафронова, четверо з яких – позашлюбні. Багато років він бореться із зайвою вагою, а його мати лікується від онкології. Сам музикант зізнавався, що з 11 років вже важив понад 100 кг, а в сімнадцять років вага досягла 170.

Микола Сафронов instagram / safronov_nikas

Кілька років тому завдяки ультиматуму батька Затравкін дотримувався дієти і навіть схуд на 74 кг. Але за останні три роки хлопець знову набрав понад 100 кг. Однією з причин стала ДТП, в яку потрапив син Сафронова.

Лука Затравкін до і після набору ваги

Його машина збила жінку похилого віку, яка переходила дорогу на червоне світло світлофора. Молодий чоловік повністю визнав провину й не був засуджений до реального позбавлення волі.

Лука Затравкін до і після

"Так, вона вискочила на червоний. Є багато свідків, що вона рухалася на червоне світло й вийшла за межі пішохідної зони. Але як вона може бути винна? Пішохід завжди правий. Приношу щирі співчуття родині загиблої", – говорив тоді Затравкін.

Затравкін до і після

Тим часом, дієтологи вважають, що 28-річному чоловікові потрібно терміново звернутися до лікарів через зайву вагу й провести баріатричну операцію, завдяки якій зменшується шлунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лука застряг у туалеті літака. Це зняв на камеру один з пасажирів і опублікував у мережі. Ролик наробив багато галасу, через що Затравкін оголосив, що подасть до суду на автора.

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