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7 грудня • оновлено в 11:07
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"Вау, яйця!" Брежнєва влаштувала секс-шоу в Comedy Club. Відео

4.3т
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Українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно живе й працює в Москві, виступила у якості стендап-коміка у Comedy Club.

Вона влаштувала ціле еротичне шоу, згадавши про те, що її сприймають, як сексуальний об'єкт, який повинен викликати бажання (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я – звичайна нормальна людина, я жінка в першу чергу. Я вранці ходжу до магазину за овочами. Ось я приходжу до Ашану, мені потрібні овочі. Я беру баклажан, дивлюся – нормальний, не гнилий, кладу в кошик. Але люди чомусь думаю, що я ходжу саме так: "о, баклажан". А потім: "вау, яйця", – сказала вона, схопившись за груди.

Віра Брежнєва влаштувала еротичний перформанс на Comedy

Віра Брежнєва влаштувала еротичний перформанс на Comedy

Кадр з відео

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Брежнєва додала, що потім, на думку шанувальників, вона спокусливо розтягується на стрічці з продуктами, коли підходить до касира.

Віра Брежнєва розтягнулася на підлозі

Віра Брежнєва розтягнулася на підлозі

Кадр з відео

"Привіт, Тимофію. Ну що, не очікував побачити на стрічці Віру Брежнєву?! Якщо що, пакет не потрібен. У пакеті відчуття не ті", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес видео Comedy Club
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