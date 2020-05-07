Вася Обломов написав нову сатиричну пісню з натяком Путіну

Відомий російський музикант і поет Вася Обломов написав сатиричну пісню "На деревню к бабушке" з натяком президенту РФ Володимиру Путіну.

Відповідну композицію Обломов опублікував на особистому YouTube-каналі. Так, в ній він заспівав: "как бы не было хреново, людям денег не давай... чтобы палками нас били, чтобы так было всегда". До речі, таким чином музикант відреагував на обнулення президентського терміну Путіна. А також висміяв заяву депутатки Держдуми РФ Валентини Терешкової про те, що цього хочуть самі люди (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

Володимир Путін Фото: nbnews.com.ua

"У нашому розпорядженні опинилися численні листи простих людей. Ми, звичайно ж, не могли не надати їх публічному розголосу", – написав з іронією музикант.

Володимир Путін і Валентина Терешкова Фото: msn.com

Всього за кілька годин з моменту публікації відео на пісню зібрало майже 25 тисяч переглядів, 4 тисячі лайків та 330 коментарів.

"Супер! У десятку! А то: "Народ до неї звернувся...", "Терешкова, теж обнулила всі свої досягнення разом з термінами Кощея Незмінного", "Пісня показує всю реальність нашого часу", "Спасибі, Вася, як завжди, актуально! Трохи сумно, але правдиво!" – написали люди.

Далі наводимо повний текст пісні Обломова:

Терешковой пишут снова:

"Президенту передай,

как бы не было хреново,

Людям денег не давай!"

Пишут, слушай, Терешкова!

Передай там всем своим,

Чтоб налог подняли снова,

Чтоб дороже стал бензин

Чтобы вклады обнулили

Нам от них одна беда

Чтобы палками нас били

Чтобы было так всегда

Чтоб границы не открылись

Никогда и ни за что

Мы в Европе заразились

И вообще, Обама – Чмо

Валентина, вся надежда,

Что ты передашь письмо

Невозможно жить, как прежде

Нам в законах все не то

Пусть нам в жизни перемены

Принесет двадцатый год

Всей страной одновременно

Пишет письма наш народ

Попроси, чтоб всех, кто просит

Денег просто так отдать,

Государство пусть заносит

В список тех, кого сажать

Это просто мародеры

В голове у них навоз

Валентина, как там Вова?

Заскучал, небось, зарос?

Передайте, что мы в норме,

Что мы помним про него

Обнуление по форме

Мы подпишем, если что

В общем, дай вам бог успехов

Славься Русь, несись вперед!

Вирус счастью не помеха

Подпись: Ваш простой народ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

Також про те, що означає обнулення президентських термінів для глави РФ Володимира Путіна – читайте тут.