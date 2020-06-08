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8 червня • оновлено в 11:45
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Васильєва різко прокоментувала витівку Паніна на похоронах Кокшенова

2.7т
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Російська актриса Тетяна Васильєва різко висловилася про Олексія Паніна, який на церемонії прощання з Михайлом Кокшеновим заявив, що той був "бездарним режисером і дерев'яним актором".

Її слова привів "П'ятий канал". "І що тепер я повинна сказати, що Панін муд*к, скажіть?! Він був муд*ком і залишиться муд*ком по життю! Це його кредо!" – сказала Васильєва.

Тетяна Васильєва

Тетяна Васильєва

Фото: minsknews.by

Актриса також зазначила, що Кокшенов був унікальним артистом й міг своєю участю прикрасити будь-яку картину.

Тетяна Васильєва та Михайло Кокшенов

Тетяна Васильєва та Михайло Кокшенов

"Я вважаю, що унікальність Кокшенова в тому, що він міг прикрасити будь-яку картину! Навіть найбезглуздішу! Це актор народний! Він з метро, звідки завгодно ця людина! Його всі визнають своїм, народ наш! Це цінна і рідкісна якість! Хоча він не грав великих ролей, але завжди був на місці! завжди був доречний, і чарівний, і з гумором, і ніколи з себе нічого не зображав!" – підсумувала Васильєва.

Нагадаємо, що Михайло Кокшенов помер 5 червня на 84-му році життя після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я. Раніше OBOZREVATEL розповідав про найвідоміші фільми артиста.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Михайло Кокшенов Олексій Панін Тетяна Васильєва
Місце
Росія
Теги
шоу шоу-бизнес Новини Росії
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