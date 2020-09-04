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Василь Стус помер у таборі СРСР 35 років тому: чому його "справа" не дає спокою історикам

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Люди
3,7 т.
Василь Стус під час першого арешту, 1972 рік

Василь Стус під час першого арешту, 1972 рік. Фото: Український інститут національної пам'яті

Рівно 35 років тому, в ніч на 4 вересня 1985 року, український поет, дисидент Василь Стус помер у радянському таборі в Пермському краї Росії.

За кілька днів до цього, 28 серпня, українця відправили в карцер за те, що читаючи книгу в камері, він нібито сперся ліктем на нари. На знак протесту Стус оголосив безстрокове сухе голодування. Загинув поет, за офіційною версією, від зупинки серця, за неофіційною, – від переохолодження. До 35-річчя смерті поета OBOZREVATEL розповідає, чому суд над Стусом досі не дає спокою історикам.

Василь Стус почав писати вірші під час навчання в Донецькому педінституті та служби в армії. Його перша поезія з'явилася 1959 року в "Літературній Україні".

У вересні 1965 року Стус взяв участь в акції протесту біля кінотеатру "Україна" в Києві. Він та Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Юрій Бадзьо закликали суспільство засудити арешти української інтелігенції. За участь у цій акції його відрахували з аспірантури, за ним почало стежити КДБ.

Василь Стус (другий зліва) у Львові на Різдво, 1972 рік

Василь Стус (другий зліва) у Львові на Різдво, 1972 рік Фото: "Радіо Свобода"

Незважаючи на схвальні рецензії, жодна з двох перших збірок поета ("Круговерть" та "Зимові дерева") не були надруковані.

У січні 1972 року Василь Стус був вперше заарештований. Близько 9 місяців поет перебував у слідчому ізоляторі, потім відбував покарання в таборах Мордовії і Магадана.

Вірші, які Стус писав у таборах, у нього відбирали і знищували, лише деякі з них збереглися в листах до дружини. Повернувшись восени 1979 року до Києва, приєднався до Гельсінської правозахисної спілки.

Василь Стус був вперше заарештований в 1972 році

Василь Стус був вперше заарештований в 1972 році Фото: istpravda.com.ua

Здоров'я Стуса було підірвано, але незважаючи на це він працював робітником на фабриках і заводах. У травні 1980 року поет був заарештований вдруге, причому був визнаний особливо небезпечним рецидивістом.

Суд над Василем Стусом проходив за закритими дверима. У порушення процедури його було позбавлено останнього слова і видалено із залу суду; вирок було зачитано в його відсутності: 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

У таборі "Перм-36" Стус продовжував писати і перекладати. У 1983 році адміністрація табору заборонила йому надсилати вірші та переклади в листах рідним.

Василь Стус на засланні продовжував писати і перекладати

Василь Стус на засланні продовжував писати і перекладати Фото: Wikipedia

На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями він кілька разів оголошував голодування. У січні 1983 року був кинутий до камери-одиночки.

28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що нібито він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари (хоча це й не порушення режиму; офіційна причина, за свідченням сусідів за камерою, була наклепом). На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування.

Василь Стус помер у карцері 4 вересня 1985 року

Василь Стус помер у карцері 4 вересня 1985 року Фото: Український інститут національної пам'яті

Василь Стус, фото з кримінальної справи, 1980 рік

Василь Стус, фото з кримінальної справи, 1980 рік Фото: архів СБУ

У ніч на 4 вересня 1985 року Василя Стус помер, за офіційною версією, від зупинки серця, за неофіційною, – від переохолодження. Його було поховано на табірному цвинтарі, але 1989 року разом з побратимами – Юрієм Литвином і Олексієм Тихим – було перепоховано на Байковому кладовищі в Києві.

В останні роки справа Василя Стуса ожила знову. Так, частково приводом для цього стала книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірник документів з архіву колишнього КДБ УРСР", що вийшла в 2019 році.

Книга "Справа Василя Стуса. Збірник документів з архіву колишнього КДБ УРСР"

Книга "Справа Василя Стуса. Збірник документів з архіву колишнього КДБ УРСР" Фото: "Радіо Свобода"

Видання стало резонансним – вперше книга під однією обкладинкою містила таку кількість документів з колишнього архіву КДБ – протоколи судових засідань, обшуків, допитів. Також до неї включено покази свідків, спогади друзів та листи поета з в'язниці.

Як відомо, 1990 року Постановою Пленуму Верховного Суду УРСР і Ухвалою судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду УРСР Василь Стус був посмертно реабілітований. 2005 року Стусу було посмертно присвоєно звання Герой України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві відбулася презентація фільму "Заборонений" до річниці смерті поета і дисидента Василя Стуса.

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