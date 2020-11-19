Василь Стус був перепохований в Києві 31 рік тому. Фото

Рівно 31 рік тому, 19 листопада 1989 року, в Києві на Байковому кладовищі були перепоховані український поет, політв'язень Василь Стус та його побратими Юрій Литвин і Олекса Тихий.

Стус помер у ніч на 4 вересня 1985 року в карцері табору "Перм-36". За офіційними даними, причиною смерті була зупинка серця, за неофіційними, – переохолодження. Він був похований на табірному цвинтарі.

Василь Стус помер у ніч на 4 вересня 1985 року Сергій Марченко

В СРСР намагалися приховати смерть Стуса – дружині поета навіть не повернули його речі. Тільки в листопаді 1989 року, завдяки клопотанню рідних і однодумців, поета перепоховали на батьківщині.

Прах трьох політв'язнів українців привезли літаком з Уралу 18 листопада. Наступного дня майже 30 тисяч осіб під синьо-жовтими прапорами проводжали поета.

Прах трьох політв'язнів привезли до Києва 18 листопада Сергій Марченко

Творчість Василя Стуса була забороненою в СРСР. КДБ початоло за ним стеження після участі в акції протесту проти арештів української інтелігенції в 1965 році. У 1980 році поет отримав 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Юрій Литвин – письменник, журналіст і правозахисник – в 1979 році був засуджений до 10 років позбавлення волі. Помер 5 вересня 1984 року.

Олексій Тихий – дисидент, педагог, мовознавець, правозахисник, член-засновник Української Гельсінської групи – в 1977 році був засуджений до 10 років колонії особливого режиму з засланням на 5 років. Помер в ув'язненні 5 травня 1984 року.

Василь Стус, Юрій Литвин і Олекса Тихий були перепоховані 19 листопада 1989 року Сергій Марченко

Майже 30 тисяч осіб під синьо-жовтими прапорами проводжали Стуса Сергій Марченко

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