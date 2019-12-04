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4 грудня • оновлено в 16:37
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"Вашингтон — наш!" Ургант публічно висміяв відносини Росії та США

1.8т
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Російський телеведучий і гуморист Іван Ургант висміяв відносини між Росією та США.

Так, у новому випуску "Вечірній Ургант" ведучий прокоментував новину про те, що Китай ввів санкції щодо США.

Іван Ургант

Іван Ургант

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Ургант сміливо пожартував про корупцію в ефірі росТБ: росіяни в захваті

За словами Урганта, дивлячись на цю ситуацію, у нього, як у громадянина Росії, виникають ревнощі:

"Зазвичай санкціїце обмеження торгівлі, обмеження видачі віз. Коли Китай вводить санкції, що це означає? Він ще більше шле в країну китайських товарів і посилає ще більше китайців, щоб зсередини розтопити цей... лід. Але, чесно кажучи, у мене, як у громадянина Росії, виникає певна заздрість. Як це нашим американцям хтось вводить санкції, крім нас. Як так? Це ніби хтось заборонив твоїй дружині піти до клубу з подругами. Шановні китайці, оберіть для санкцій іншу країну. Вашингтоннаш! Я маю на увазі Джорджа Вашингтона".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський телеведучий і гуморист Іван Ургант висміяв гомофобну відмову Угорщини брати участь у Євробаченні.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Іван Ургант
Місце
Росія
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